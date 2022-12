Sport Kort: Ziyech en Kovacic weer in Chelsea-selectie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Carlsen grijpt ook wereldtitel in Blitz-categorie

17.39 uur: Schaker Magnus Carlsen heeft opnieuw een wereldtitel snelschaken veroverd. De 32-jarige Noor won in Almaty de discipline Blitz. Hij won woensdag ook al de wereldtitel in de Rapid-categorie.

Carlsen pakte in Kazachstan voor de derde keer de dubbel. De alleskunner heeft nu zes wereldtitels in de Blitz-categorie (3 minuten per speler + 2 seconden per gespeelde zet) en vier in de Rapid-categorie (15 minuten per speler + 10 seconden per gespeelde zet).

Carlsen, ook wereldkampioen in het klassieke format, kwam in Almaty te laat bij een van zijn Blitz-wedstrijden. Hij had zodoende slechts 30 seconden, maar wist de partij alsnog te winnen.

Chelsea heeft Ziyech en Kovacic terug na ’zware WK-pauze’

17.36 uur: Chelsea-trainer Graham Potter heeft voor het duel op nieuwjaarsdag met Nottingham Forest weer de beschikking over Hakim Ziyech en Mateo Kovacic. Het duo heeft de training hervat na het WK in Qatar.

Ziyech en Kovacic bereikten met respectievelijk Marokko en Kroatië de halve finales van het WK, waarna ze een paar weken vrij kregen. „Beide spelers zijn er weer bij”, bevestigde Potter twee dagen voor de wedstrijd tegen Forest.

Keeper Edouard Mendy is een twijfelgeval, omdst hij een blessure heeft opgelopen met Senegal in Qatar. Reece James, die het WK miste vanwege een blessure, viel dinsdag opnieuw uit met een knieprobleem tijdens de 2-0 zege op Bournemouth.

„De WK-pauze is niet heel gunstig voor ons geweest”, verklaarde Potter. „Ik had veel excuses kunnen maken als we niet van Bournemouth hadden gewonnen, aangezien ik gedurende de eerste twee weken maar vier spelers had. Daarna kwamen ze binnendruppelen. Het was een zware periode en de grootste uitdaging uit mijn carrière als coach, maar we zijn Chelsea en mensen willen die excuses niet horen.”

Chelsea staat op de achtste plaats in de Premier League, met 24 punten uit vijftien wedstrijden.

Nationale schaaktitel voor het eerst voor l’Ami

16.05 uur: Erwin l’Ami heeft in Groningen voor het eerst de Nederlandse schaaktitel veroverd. De 37-jarige l’Ami was in de finale na barrage met 3-1 te sterk voor Robby Kevlishvili. L’Ami, die 6000 euro aan prijzengeld verdiende, is de opvolger van Max Warmerdam. In 2020 ging de titel naar Lucas van Foreest.

Bij de vrouwen ging de nationale titel naar de pas 15 jaar oude Machteld van Foreest. De tiener was in de beslissende wedstrijd te sterk voor Anne Haast. Van Foreest is de jongste Nederlands kampioene ooit.

Doncic blinkt opnieuw uit in NBA

08:15 uur De Sloveense basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks opnieuw een overwinning bezorgd in de NBA. De 23-jarige Doncic tekende tegen Houston Rockets (129-114) voor zijn achtste zogeheten triple-double van het seizoen. De Sloveen kwam tot 35 punten, 13 assists en 12 rebounds.

Twee dagen eerder had Doncic al voor een opzienbarende prestatie gezorgd door tegen New York Knicks maar liefst 60 punten te maken, 21 rebounds te pakken en 10 assists te geven. Niet eerder kwam een speler in de NBA tot een triple-double - oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers - met zoveel gemaakte punten en rebounds.

Dankzij vijf zeges op rij zijn de Mavericks opgeklommen naar de vijfde plaats in het westen. In het oosten verstevigde Boston Celtics de koppositie door Los Angeles Clippers met 116-110 te verslaan. Jayson Tatum en Jaylen Brown maakten beiden 29 punten voor de Celtics, die met 26 zeges tegenover 10 nederlagen de best presterende ploeg van dit seizoen zijn.

Thiem krijgt wildcard voor Australian Open

07:22 uur De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft een wildcard gekregen voor de Australian Open. De 29-jarige Thiem bereikte in 2020 de finale in Melbourne en won dat jaar de US Open. De Oostenrijker zakte als gevolg van blessureleed buiten de top 100 van de wereldranglijst en was daarom niet automatisch toegelaten tot het hoofdtoernooi.

De organisatie heeft de nummer 102 van de wereld nu een wildcard gegeven. Thiem moest de laatste editie van het grandslamtoernooi overslaan vanwege een polsblessure, die hem maandenlang aan de kant hield. Daardoor zakte hij afgelopen zomer op de mondiale ranglijst zelfs weg naar plek 352. Dankzij een sterk tweede deel van het seizoen klom Thiem richting de top 100, maar het lukte hem net niet om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Australian Open.

De Oostenrijker verloor in 2020 de finale in Melbourne van Novak Djokovic, nadat hij met 2-1 in sets voor had gestaan. Later dat jaar pakte Thiem in New York alsnog zijn eerste grandslamtitel.