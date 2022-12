Van Anrooij schrijft Azencross op haar naam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Veldrijdster Van Anrooij duidelijk de beste in Azencross

15.32 uur: Shirin van Anrooij heeft in het Belgische Loenhout met overtuiging de Azencross op haar naam geschreven. De 20-jarige Zeeuwse liet in een eenzijdige wedstrijd de Luxemburgse Marie Schreiber een kleine minuut achter zich. De derde plek was voor Manon Bakker, die anderhalve minuut na de winnares de meet passeerde.

De Azencross maakt deel uit van de zogenoemde Exact Cross, een minder aansprekende wedstrijdenserie dan bijvoorbeeld het wereldbekercircuit en de wedstrijden in de Superprestige. Daardoor verschenen de grote namen niet aan de start.

Vorig jaar werd de Azencross gewonnen door Lucinda Brand, die dit jaar ontbrak. Van Anrooij eindigde toen als derde. Destijds behoorde de wedstrijd nog tot het circuit om de X2O Badkamers Trofee. Van Anrooij won ook de vorige wedstrijd in de Exact Cross, afgelopen week in het Belgische Mol.

Doncic blinkt opnieuw uit in NBA

08:15 uur De Sloveense basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks opnieuw een overwinning bezorgd in de NBA. De 23-jarige Doncic tekende tegen Houston Rockets (129-114) voor zijn achtste zogeheten triple-double van het seizoen. De Sloveen kwam tot 35 punten, 13 assists en 12 rebounds.

Twee dagen eerder had Doncic al voor een opzienbarende prestatie gezorgd door tegen New York Knicks maar liefst 60 punten te maken, 21 rebounds te pakken en 10 assists te geven. Niet eerder kwam een speler in de NBA tot een triple-double - oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele cijfers - met zoveel gemaakte punten en rebounds.

Dankzij vijf zeges op rij zijn de Mavericks opgeklommen naar de vijfde plaats in het westen. In het oosten verstevigde Boston Celtics de koppositie door Los Angeles Clippers met 116-110 te verslaan. Jayson Tatum en Jaylen Brown maakten beiden 29 punten voor de Celtics, die met 26 zeges tegenover 10 nederlagen de best presterende ploeg van dit seizoen zijn.

Thiem krijgt wildcard voor Australian Open

07:22 uur De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft een wildcard gekregen voor de Australian Open. De 29-jarige Thiem bereikte in 2020 de finale in Melbourne en won dat jaar de US Open. De Oostenrijker zakte als gevolg van blessureleed buiten de top 100 van de wereldranglijst en was daarom niet automatisch toegelaten tot het hoofdtoernooi.

De organisatie heeft de nummer 102 van de wereld nu een wildcard gegeven. Thiem moest de laatste editie van het grandslamtoernooi overslaan vanwege een polsblessure, die hem maandenlang aan de kant hield. Daardoor zakte hij afgelopen zomer op de mondiale ranglijst zelfs weg naar plek 352. Dankzij een sterk tweede deel van het seizoen klom Thiem richting de top 100, maar het lukte hem net niet om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Australian Open.

De Oostenrijker verloor in 2020 de finale in Melbourne van Novak Djokovic, nadat hij met 2-1 in sets voor had gestaan. Later dat jaar pakte Thiem in New York alsnog zijn eerste grandslamtitel.