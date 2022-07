Premium Het beste van De Telegraaf

Vingegaard moet ritzege aan titelverdediger laten, maar brengt geel dichter bij Parijs Speelt Tadej Pogacar een sluw spel in de Tour?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tadej Pogacar viert de ritwinst in de zeventiende etappe van de Tour de Frabce. Ⓒ Getty Images

PEYRAGUDES - Tadej Pogacar stak zijn armen in de lucht na zijn derde ritzege, en tegelijk schudde Jonas Vingegaard achter hem zijn hoofd. De Deen hoopte zijn rivaal eindelijk eens te kloppen in een sprint-a-deux, maar op explosiviteit moest hij opnieuw zijn meerdere erkennen in de Sloveen. Toch zal de kopman van Jumbo-Visma zich de morele winnaar voelen, want Pogi kon hem in de strijd om het geel weer geen klap uitdelen. Na de zeventiende Tour-rit blijft wel de vraag hangen: speelt Pogacar een sluw spel?