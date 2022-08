Seizoensstart Liverpool baart Klopp zorgen: ’Voelt als nederlaag’

„Het beste van dit duel is het resultaat. We hebben een punt overgehouden aan een heel slechte wedstrijd. Ik denk ook niet dat we meer hadden verdiend. We moeten echt veel beter”, aldus Klopp in gesprek met BBC.

„Onze start was precies zoals ik die niet voor ogen had”, vervolgde de manager van onder anderen Virgil van Dijk. „We speelden Fulham in de kaart en kwamen maar niet in de wedstrijd. We zijn gewend meer te domineren, maar waren niet scherp genoeg.”

Nederlaag

Een week geleden leek Liverpool nog klaar voor het nieuwe seizoen. Ten koste van Manchester City werd toen de FA Cup gewonnen. „Het is mijn verantwoordelijkheid om erachter te komen hoe het kan dat we de ene week een goede wedstrijd spelen tegen Manchester City en een week later het tegenovergestelde laten zien. Ons spel tegen Fulham zie ik als een nederlaag, alleen het resultaat was dat niet. We moeten hiervan leren”, besloot Klopp.