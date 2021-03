Surinaams elftal wint in jacht op ticket voor WK

Pinas deed dat in de 22e minuut. Nog voor rust maakte Donk vanuit een penalty de 2-0 en Vlijter schoot in 76e minuut de eindstand op het scorebord van het Frank Essed Stadion in Paramaribo.

Suriname gaat daarmee aan kop van de groep waarin verder Canada, Bermuda en Aruba zitten. Het laatstgenoemde land is zondag de tegenstander van de Nederlands getinte ploeg van bondscoach Dean Gorré. Sinds eind vorig jaar is het namelijk voor Nederlandse spelers met Surinaamse roots mogelijk voor Suriname uit te komen zonder dat ze hun Nederlandse paspoort hoeven in te leveren.