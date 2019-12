Miskoop rond duel met Ajax komt Valencia-fans duur te staan

De Spaanse supporters kochten in plaats van een kaartje voor het Champions League-duel met Ajax een ticket voor een zogenaamde viewing party van de wedstrijd, die plaatsvindt in het naast de Johan Cruijff ArenA gelegen Ziggo Dome.

De Valencia-fans voelen zich opgelicht. „Ik dacht nog wel: 22 euro, dat is behoorlijk goedkoop. Maar ik wist dat het in Duitsland soms slechts een eurootje of 25 kost om een Champions League-duel te bezoeken”, zo stelde Valencia-supporter Victor Zaráte in gesprek met radio Cadena COPE.

„Ik heb gelijk contact opgenomen met Ajax, maar ze geven mijn geld niet terug”, vertelde Zaráte verder. „En dat is meer mensen overkomen.”

Bij de viewing party wordt de wedstrijd op een groot scherm vertoond, zodat Ajax-supporters die geen plekje in de ArenA hebben kunnen bemachtigen, alsnog gezamenlijk naar het duel kunnen kijken.

In aanloop naar de wedstrijd vinden in de Ziggo Dome enkele optredens plaats en bovendien geven diverse oud-spelers van de Amsterdamse club acte de présence.

Ajax, Chelsea, Valencia & Lille

Ajax moet tegen Valencia minstens gelijkspelen om zeker te zijn van een plek in de knock-outfase van de Champions Leauge. De ploeg van Erik ten Hag staat momenteel eerste in Groep H, met een puntentotaal van 10. Chelsea en Valencia volgen met 8 punten.

Mocht Chelsea, dat aantreedt tegen het al uitgeschakelde Lille, niet winnen, dan kan Ajax zich ook met een nederlaag plaatsen voor de volgende ronde.