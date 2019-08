Harde kern APOEL laat duel met Ajax links liggen

De harde kern van APOEL Nicosia laat de Champions League-play-off met Ajax links liggen. Daarmee protesteren de ultra’s tegen de legitimatieplicht die er op Cyprus bij Europese wedstrijden geldt en door de instanties voor andere doeleinden zou worden misbruikt.

Daardoor zal het er qua sfeer in elk geval minder heet aan toegaan, qua temperatuur blijft het voor de Ajax-spelers afzien. De temperatuur tikt overdag de 35 graden aan en in de avonduren koelt het maar matig af.

Vanwege het late tijdstip van het duel (22.00 uur lokale, 21.00 uur Nederlandse tijd) past Erik ten Hag zijn standaardvoorbereiding iets aan. „Normaal doen we de dag voor de wedstrijd al een meeting over het plan en dat doen we nu op de wedstrijddag. We hebben iets bedacht om de focus te houden en met de juiste mentaliteit aan de wedstrijd te beginnen: kill the day.”

