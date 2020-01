Steven Berghuis: ’In de winter ga ik sowieso niet weg bij Feyenoord’

Feyenoords directeur Frank Arnesen meldde maandag al dat PSV niet meer hoeft te bellen voor Berghuis. „Dan neem ik niet op”, zei de Deen lachend.

Ook Berghuis is duidelijk: „Ik ga geen binnenlandse transfer maken. In de winter ga ik sowieso niet weg bij Feyenoord. In de zomer gaan we met elkaar praten en dan zien we het wel”, aldus de Oranje-international, die in het buitenland eerder uitkwam voor Watford, maar daar een weinig succesvolle periode kende.

De aanvaller verlengde zijn contract in Rotterdam afgelopen zomer nog tot medio 2022.