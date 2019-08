Ziyech jaar langer bij Ajax

Ziyech volgt het voorbeeld van David Neres. De door Napoli begeerde Braziliaan verlengde eerder deze week zijn contract tot medio 2023. Ziyech stond deze zomer opnieuw in de belangstelling van Sevilla, maar zag een overstap naar de Spaanse club niet als een sportieve verbetering.

De 26-jarige aanvaller van Ajax moet de absolute sterspeler van de landskampioen blijven in de komende jaren. Ziyech is met een slordige vier miljoen euro al de bestbetaalde voetballer van Nederland. Dat moet hij blijven om zo aan te geven dat hij als creatief brein op het veld van grote waarde is voor de Amsterdammers.

Ziyech debuteerde in september 2016 voor Ajax. Sindsdien speelde hij 133 wedstrijden en maakte daarin 42 doelpunten. Een vertrek lijkt onwaarschijnlijk nu hij zijn contract heeft verlengd.

