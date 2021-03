Christian Horner dolblij met Max Verstappen: ’Fantastisch’

„Het is fantastisch om het seizoen zo te beginnen. Onze eerste pole in de openingsrace sinds 2013 en Honda’s eerste in de openingsrace sinds Senna in 1991.”

Horner erkende dat je nooit helemaal weet waar je staat in de eerste race als de motoren worden gestart. „Het was heel spannend in Q2 en het leek alsof Mercedes een klein voordeel had op de medium-banden, maat toen kwam Max terug op de zachte banden.”

Sergio Perez had volgens de teambaas een beetje pech dat hij de derde kwalificatie niet haalde. „Hij is heel volwassen, heeft veel ervaring en past zich goed aan. Hij heeft maar anderhalve dag aan testen gehad en hoe de wagen aanvoelt is heel nieuw voor hem. Hij zal competitief zijn in de race en moet niet worden vergeten.”

