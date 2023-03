Max Verstappen kijkt na domper in kwalificatie alweer vooruit: ’Niets is onmogelijk’

Verstappen start zondag vanaf de vijftiende plaats. De tweevoudig wereldkampioen kreeg in het tweede deel van de kwalificatie te maken met een motorprobleem. De aandrijving van zijn Red Bull-auto viel ineens weg. Verstappen was in alle trainingen de snelste geweest op het circuit van Jeddah, maar hij staat nu op zondag voor een inhaalrace. „Hij accelereert niet meer”, zei de Nederlander over de boordradio, nadat hij tijdens een ’vliegende’ ronde ineens de snelheid van zijn auto had voelen wegvallen. Verstappen wist de Red Bull wel terug naar de pits te rijden, maar stapte daar uit.

Verstappen baalde uiteraard na afloop, maar keek ook alweer vooruit. „We moeten dit accepteren en proberen morgen er het beste van te maken. Ik maak me geen zorgen, maar dit mag niet gebeuren. We zullen nu gaan analyseren waarom het wel is gebeurd.”

Zondag wacht hem een inhaalrace vanaf de 15e positie. In België startte hij vorig jaar als 14e, maar vocht hij zich alsnog naar de overwinning. Is het mogelijk om dat kunststukje te herhalen? „Niets is onmogelijk”, klonk het optimistisch. „De snelheid zit erin, dat is een goed teken, maar inhalen gaat op dit circuit wel moeilijker dan in België. Maar je weet het nooit, we geven in ieder geval nooit op. Het kampioenschap is ook nog lang.”

