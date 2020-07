Eddy Merckx brengt wielerwereld weer in beweging

„Onze renners kijken enorm uit naar de eerste race na de lockdown”, zegt Wilfried Peeters, ploegleider van Deceuninck - Quick-Step.

Aan de wedstrijd nemen alleen Belgische ploegen deel, waarbij het team van Peeters met Nederlands kampioen Fabio Jakobsen meteen een van de favorieten herbergt. Namens Circus Wanty-Gobert prijken onder anderen de Nederlanders Maurits Lammertink en Boy en Danny van Poppel op de startlijst. Ook de komst van de Duitser John Degenkolb (Lotto-Soudal) is aangekondigd.

Peeters ziet in de koers een goede gelegenheid om ritme op te doen. „Het is voor ons vooral zaak veilig aan de finish te komen. Een dag later vertrekken we met de ploeg voor een trainingskamp naar Italië.”

Rotselaar is blij met de aandacht. De gemeente staat normaal gesproken alleen in de belangstelling als muziekfestival Rock Werchter er wordt gehouden. Zondag is zelfs Eddy Merckx van de partij. Het wielericoon lost het startschot. Toeschouwers zijn vanwege de coronamaatregelen in de buurt van start en finish niet welkom.