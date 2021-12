Sebastian Vettel organiseert wedstrijd voor Saoedische vrouwen

„We horen vaak de meest vreselijke verhalen en veel zaken kunnen en moeten hier ook beter”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

„Maar ik vind het ook belangrijk om de positieve dingen te benadrukken. Vrouwen mogen hier pas een paar jaar autorijden. Er hebben zeven of acht vrouwen meegedaan aan de wedstrijd, sommigen hadden een rijbewijs, anderen niet. Op deze manier hoop ik ze wat zelfvertrouwen te geven. Ik ben geïnspireerd geraakt door hun verhalen. Er veranderen wel degelijk dingen in dit land. Maar voor ons als westerlingen is het niet altijd even makkelijk om alles te zien, in die paar dagen dat we hier zijn.”