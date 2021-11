’Owen Wijndal is er eentje voor Ajax’

DOEL

„Ik zag een mooie statistiek voorbijkomen van Heracles-keeper Janis Blaswich”, aldus de enkelvoudig international over zijn speler van de week. „Hij was de eerste keeper met minstens zeven reddingen tegen Ajax die ook de nul hield sinds 2019. En dat was óók Blaswich. Ik vind hem altijd wel een degelijke keeper en in deze wedstrijd had hij een aantal bepalende reddingen.”

DEFENSIE

„Op rechtsback heb ik Mark Pabai staan. Een Liberiaans international, die me verraste met twee goede assists tegen AZ, bij een club waar niet al te veel wordt gewonnen. Hij was opkomend sterk en heeft een goede voorzet. Dat resulteerde in twee goals van Mees de Wit.”

Bekijk ook: Erik ten Hag geeft Remko Pasveer vertrouwen met André Onana in aantocht

„Ivan Marquez maakt al langer een goede indruk bij NEC. Hij is hun stofzuiger, dat doet hij enorm goed. Hij is degelijk, doet geen domme dingen. Een echte winnaar en dat liet hij ook weer zien in een duel waarin de ploeg zonder publiek moest spelen.”

„Gernot Trauner staat naast hem in de defensie. Het was een tijd geleden dat Feyenoord de nul hield. Hij is daar bepalend in. Hij verlengde ook de bal bij de 0-1 van Cyriel Dessers, maar dat is een detail. Hij is voor Feyenoord een heel stabiele factor. Die jongen weet wat er nodig is om een defensie te leiden. Hij voert uit wat er van hem gevraagd wordt en wat hij verdedigend doet, doet hij goed.”

„Owen Wijndal groeit steeds meer naar zijn oude niveau toe, na zijn blessure en allerlei transferperikelen”, zag Been. „Hij laat zien een heel bepalende speler te zijn bij AZ en gaf ook de assist op de 1-2, waarmee de ploeg terug in de wedstrijd kwam. Ik zou zeggen: dat is er één voor Ajax. Dat meen ik echt. Het lijkt een probleem dat AZ niet aan Ajax wil verkopen, maar dat vind ik onzin. Als ze gewoon het gewenste bedrag krijgen, dan mag het toch ook Ajax zijn?”

MIDDENVELD

„Bart Ramselaar is aan een heel sterk seizoen bezig en een absolute meerwaarde in het huidige FC Utrecht. Hij wordt wel eens overál neergezet, maar als hij lekker vanaf het middenveld speelt, dan zie je waartoe hij in staat is met zijn diepgang. Hij ontplooit zich weer, met een hattrick tot gevolg.”

„Edgar Barreto is de oude vos die NEC bij de hand neemt. Met zijn ervaring helpt hij de toch jonge ploeg, met uitzondering van zijn kompaan Lasse Schöne naast zich, een bepaald niveau te halen. NEC doet daardoor mee in de Eredivisie. Hij is totaal anders dan in de tijd dat ik hem meemaakte, in zijn eerste jaar bij NEC. Maar wel weer heel bepalend.”

„Vangelis Pavlidis, een spits die op zoek was naar goals, staat bij mij op 10. Hij kreeg natuurlijk veel op zijn dakkie, hielp veel mogelijkheden om zeep. Hij staat nu op vier goals en evenveel assists en ik ben ervan overtuigd dat hij na deze twee goals nog veel meer zijn waarde gaat laten zien voor AZ. Hij is een meevoetballende spits, waar Myron Boadu een spits was die in de diepte werd gebruikt bij AZ.”

AANVAL

„Yorbe Vertessen was heel erg bepalend voor PSV”, zegt de voormalig Feyenoorder. „Hij is, met Noni Madueke als concurrent, niet altijd de eerste die ze kiezen bij PSV en is soms wat onbesuisd en niet verfijnd. Ik zeg altijd: heel snelle spelers zijn langzame denkers. Maar met zijn snelheid en diepgang, voorassists en twee goals was hij tegen FC Twente in ieder geval heel bepalend. Hij heeft altijd een bepaalde dreiging.”

„Loïs Openda is een onberekenbare spits, op een goede manier. Hij is zó gevaarlijk, altijd aan het loeren richting de goal. Hij heeft snelheid, loopt slim weg: écht een interessante spits. Ook getuige zijn twee goals, opnieuw.”

„Mees de Wit ging als groot talent op jonge leeftijd weg bij Ajax en speelde bij Sporting Portugal nooit in het eerste. PEC Zwolle is op zoek naar een bepaalde stabiliteit en goals en zeker dat laatste bracht hij tegen AZ. Hij kopte twee ballen binnen en was heel dreigend, al was het nog niet genoeg voor PEC.”