AZ spaart geen krachten tegen TOP Oss

Ron Vlaar is het enige vraagteken aan de zijde van AZ, dat de afgelopen zeven jaar driemaal in de finale stond en de dennenappel in 2013 won. Zodoende lijkt het officiële debuut van Ramon Leeuwin (32) aanstaande. Oussama Idrissi, de flankaanvaller die zaterdagavond met krampverschijnselen uitviel, trainde gisteren weer voluit mee. Slot: „Als er verder geen gekke dingen gebeuren, kan hij gewoon starten.”

Slot gaf verder aan dat hij grote waarde hecht aan het bekertoernooi. Aan overschatting heeft de Alkmaarse hoofdtrainer een broertje dood: „Keuken Kampioen Divisie-clubs kunnen het Eredivisie-teams lastig maken. En vorige week maandag verloor TOP Oss met 3-1 van Jong AZ, om vier dagen later te winnen van koploper Cambuur. Dat geeft de onvoorspelbaarheid van voetbal aan.”

AZ speelde in de tweede ronde van de beker geen al te beste wedstrijd tegen de amateurs van Groene Ster, die met enige moeite met 3-0 werden bedwongen. Ferdy Druijf brak toen na een uur de ban terwijl AZ door een rode kaart van Jordy Clasie met tien man in het veld stond. TOP had in de Bollenstreek penalty’s nodig om Katwijk van zich af te schudden.