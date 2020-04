België in ban van digitale Ronde van Vlaanderen

Dertien profrenners nemen het zondag tegen elkaar. Vanuit huis, op een rollerbank rijden zijn tegen elkaar de laatste 32 kilometer van Vlaanderens Mooiste, met de virtuele Oude Kwaremont en Paterberg als scherprechters. De wedstrijd wordt live uitgezonden op de Belgische televisie en voorzien van commentaar door het vaste koppel Michel Wuyts en José De Cauwer.

Via een speciale streamingsdienst kunnen televisiekijkers me kijken bij de deelnemende renners. De wedstrijd wordt afgewerkt via het platform Bkool.

Mike Teunissen van Jumbo-Visma is de enige Nederlandse deelnemer. Verder staan ook diverse andere toppers aan het vertrek: Remco Evenepoel, Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Zdenek Stybar, Yves Lampaert, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Michael Matthews, Nicolas Roche en Alberto Bettiol.

In de Belgische media wordt inmiddels vooruitgeblikt alsof zondag zoals gepland de echte Ronde wordt verreden.

Oliver Naesen

„Aan mijn conditie zal het niet liggen. Ik heb de voorbije weken gewoon doorgetraind, zoals ik dat normaal had gedaan. Wel met iets minder intensiteit. Maar ik ben in topvorm”, aldus Oliver Naesen van AG2R.

"Het moet al gesneeuwd hebben voordat ik normaal gesproken op de rollen kruip"

„Of ik de topfavoriet ben? Die andere mannen mag je ook niet onderschatten. Die zandstrooiers zeggen misschien dat ze niet in vorm zijn, maar ik ken de tegenstanders. Ik weet dat ze niet stil zitten, ik zal me niet laten verrassen.”

Greg Van Avermaet

Greg Van Avermaet is geen groot fan van rijden op de rollers, maar de kopman van CCC is desondanks van de partij. „Het moet al gesneeuwd hebben voordat ik normaal gesproken op de rollen kruip. Dat is dan meestal voor een halfuurtje.”

De Belg, op de echte kasseien steevast een topfavoriet, rekent op andere kanshebbers dan normaal. „Renners die een goede korte tijdrit in de benen hebben, kunnen in het voordeel zijn. Dan denk ik aan De Gendt en Evenepoel. Maar het zijn allemaal geen sukkelaars. Hopelijk kan ik zelf ook iets laten zien.”

Zowel de renners als de actie worden in beeld gebracht. Ⓒ Twitter Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel, de naam is genoemd. Het 20-jarige supertalent van Deceuninck–Quick-Step veroverde vorig jaar in Alkmaar de Europese tijdrittitel en won dit seizoen allebei de etappekoersen waaraan hij meedeed: de Ronde van San Juan en de Ronde van de Algarve. Normaliter had hij zich dit voorjaar op de heuvelklassiekers gericht.

"Als ik zondag win, zal ik mijn zege opdragen aan alle mensen die in Noord-Italië"

„Ik had nooit gedacht dat ik op deze manier mijn debuut zou maken in een monument, maar het is nog altijd beter dan niets. Ik denk dat ik de eerste renner ben in de geschiedenis die zijn eerste monument rijdt op de rollen. Ik heb woensdag al eens het parcours verkend. Ik ben wel geschrokken, sommige hellingen zijn echt zwaar.”

Alberto Bettiol

Met Alberto Bettiol (Education First) verschijnt ook de winnaar van de Ronde van vorig jaar aan het vertrek. „We zullen er een mooie show van maken”, stelt de Italiaan. „Natuurlijk had ik liever de echte Ronde van Vlaanderen gereden, maar dit is een heel mooi alternatief. Als ik zondag win, zal ik mijn zege opdragen aan alle mensen die in Noord-Italië aan het lijden zijn. Ik hoop dat we de mensen met deze race wat afleiding kunnen bezorgen in deze trieste periode.”

