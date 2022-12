Verbazing over Marokkaanse goal: ’Zat er een trampoline onder het veld?’

„Zat er soms een trampoline onder het het veld?”, vroeg Gary Lineker zich af. De voormalig spits van de Engelse nationale ploeg, inmiddels actief als analist op televisie, keek bewonderend toe hoe ver En-Nesyri in de 42e minuut los kwam van de grasmat van het Al Thumama-stadion. De Portugese doelman Diogo Costa timede verkeerd en was geklopt. Ruim een uur later besefte de 25-jarige spits dat hij geschiedenis had geschreven. Op de 22e editie van het WK staat er eindelijk een Afrikaanse ploeg in de halve eindstrijd.

Hoger dan Ronaldo

Inmiddels zijn de berekeningen van de FIFA binnen. Naar verluidt kwam hij met zijn kruin op 2 meter en 78 centimeter hoog. Dat is 22 centimeter meer dan de hoogte die Cristiano Ronaldo bereikte tijdens zijn beroemde kopgoal tegen Sampdoria in dienst van Juventus. En-Nesyri is weliswaar één centimeter langer, maar zelfs dan nog houdt hij 21 centimeter marge over.

Op het WK van 1990 was Kameroen er dichtbij, mede dankzij vier treffers van de 38-jarige Roger Milla. Maar Engeland was toch iets sterker in de kwartfinale (3-2). In 2002 strandde het Senegal van El-Hadji Diouf in de verlenging van de kwartfinale tegen Turkije (0-1). En op het WK van 2010 miste Asamoah Gyan in de laatste minuut van de verlenging van een kwartfinale een strafschop voor Ghana, na een handsbal van aanvaller Luis Suárez van Uruguay.

Dromen en raddraaiders

Met dank aan de treffer van En-Nesyri laat Marokko voorlopig dromen uitkomen. Niet alleen in eigen land gingen Marokkanen massaal de straat op, ook in veel Europese steden gebeurde dat. Niet alle fans vierden feest, zo bleek ook in Nederland waar raddraaiers opnieuw met de politie botsten. Walid Regragui, de succesvolle bondscoach van Marokko, veroordeelde al eerder op het WK het geweld na WK-duels van zijn ploeg. Maar nu was hij vooral trots en blij. Voetbal is nog mondialer geworden, met dank aan zijn Marokko.

Regragui heeft geen wereldsterren in zijn selectie zitten. En-Nesyri heeft dit seizoen bijvoorbeeld nog niet gescoord voor Sevilla in La Liga. „Maar we vechten voor waar we in geloven en dan kan je ver komen”, zei de bondscoach die woensdag in de halve finale op regerend wereldkampioen Frankrijk stuit.

Bekijk ook: Marokko schrijft historie met eerste halve finale op WK ooit voor Afrikaans land

Marokko won de poule met Kroatië en België. Dat zijn de verliezend finalist van het vorige WK en de nummer 2 van de wereldranglijst. De ploeg heeft na Spanje nu ook Portugal uitgeschakeld. ’De Leeuwen van de Atlas’ strijden en verdedigen en waren tegen Portugal slechts 27 procent van het duel in balbezit. Maar waar Cristiano Ronaldo huilend het veld verliet na een gemiste laatste kans op de wereldtitel, daar vierde Marokko met vier in Nederland geboren spelers feest. „We willen nu ook naar de finale”, juichten bondscoach en spelers.