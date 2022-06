Michael van der Mark denkt nog niet aan racen: ’Moeilijke breuk’

De coureur uit Bergschenhoek liep de breuk bij de kom van zijn heup op door een val tijdens een training op het circuit van Estoril in Portugal eind mei. Hij onderging een operatie in Lissabon. De motorcoureur was nog maar net hersteld van een andere beenbreuk, die hij kort voor het seizoen opliep door een val van een mountainbike.

„Het is lastig te zeggen wanneer ik weer helemaal hersteld ben, ook al heb ik niet veel pijn meer en loop ik nu ook zonder krukken. Thuis zijn is niet wat je wilt als motorcoureur. Je wilt racen en reizen en vaak neem je de pijn voor lief, maar het is nu even niet anders”, aldus Van der Mark.