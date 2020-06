Lees alles over Formule 1 in De Telegraaf

Max Verstappen en Erik van Haren, Formule 1-verslaggever van De Telegraaf. Ⓒ Peter van Egmond

Het Formule 1-seizoen brandt deze week los. Tijdens drie knallende races, twee in Oostenrijk en een in Hongarije, gaat Max Verstappen laten zien wat hij na lang wachten in huis heeft. Het worden Grand Prixs zonder publiek en met heel weinig media.