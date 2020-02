Blessure Morata vergroot aanvallende problemen Atletico Madrid

De Spaanse club liet weten dat de aanvaller afgelopen zaterdag in de verloren derby met Real Madrid een spierblessure in zijn rechterbeen heeft opgelopen. Hoe lang hij uit de roulatie is, is niet bekend.

Atletico heeft in elk geval een groot probleem in de aanval, aangezien ook Diego Costa en Joao Felix voorlopig niet inzetbaar zijn. Het is twijfelachtig of zij op 18 februari van de partij zijn, als de club uit de Spaanse hoofdstad titelverdediger Liverpool treft in de Champions League.

Atletico heeft inmiddels wel Yannick Carrasco in huis gehaald. De Belgische aanvaller keerde terug bij de club na een avontuur in China. In de verloren stadsderby tegen Real maakte Carrasco als invaller zijn opwachting.

