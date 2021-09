Sport Kort: brons voor rolstoeltennissers en para-wielrenner Abraham

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Brons in Tokio voor rolstoeltennissers Vink, Egberink/Scheffers

07:36 Rolstoeltennisser Niels Vink heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio brons gepakt bij de quads. Hij won de strijd om de derde plaats in twee sets van de Japanner Koji Sugeno: 6-1 6-4.

De 18-jarige Helmonder pakte eerder samen met Sam Schröder de paralympische titel in het dubbelspel.

Ook Tom Egberink en Maikel Scheffers veroverden brons bij het rolstoeltennis. In het dubbelspel won het koppel de partij om de derde plaats van het Japanse duo Shingo Kunieda en Takashi Sanada in twee sets: 6-3 6-2.

Para-wielrenner Abraham pakt brons in wegrace

07:27 uur - Wielrenner Daniel Abraham Gebru heeft bij de Paralympische Spelen in Japan brons gepakt in de wegwedstrijd. De van oorsprong Eritrese wielrenner had eerder deze week al goud gewonnen op de tijdrit.

In de wegwedstrijd kwam Abraham op de Fuji International Speedway 31 seconden na de Fransman Kévin Le Cunff over de streep. Ook Jegor Dementjev uit Oekraïne bleef hem nog voor.

Abraham won op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 goud op de wegrit (C4-5). Toen profiteerde hij van een val van zijn concurrenten Dementjev en Donohoe die voor het goud sprintten en vlak voor de streep beiden ten val kwamen.