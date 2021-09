Sport Kort: slechte start FC Emmen duurt voort

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

FC Emmen lijdt al derde nederlaag van het seizoen

23.03 uur: FC Emmen heeft al de derde nederlaag geleden in de eerste divisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien verloor in de vijfde speelronde met 1-0 van Helmond Sport.

De Belgische middenvelder Jellert Van Landschoot maakte kort na rust het enige doelpunt van de avond.

Eerder in het seizoen verloor FC Emmen, afgelopen seizoen gedegradeerd uit de Eredivisie, al van FC Eindhoven (0-1) en De Graafschap (0-2). De club uit Drenthe won één keer, met 2-1 bij ADO Den Haag.

FC Emmen staat op de achttiende plaats, Helmond Sport staat voorlopig negende.

Luiten rukt op naar plek dertien in Italië

21.45 uur: Joost Luiten is op het Italiaanse Open door een sterke tweede ronde naar de dertiende plek geklommen. De 35-jarige golfer noteerde op de tweede dag een score van 66 slagen, 5 minder dan op de openingsdag, toen hij precies op het baangemiddelde zat.

Luiten sloeg een eagle, oftewel twee slagen onder het baangemiddelde, op de twaalfde hole en kwam ook tot vier birdies. Daar zette hij slechts één bogey tegenover.

Halverwege het toernooi staat Luiten op -5. Wil Besseling staat op -3 en haalde net als Luiten de cut. Voor Darius van Driel (+3) zit het toernooi in Rome er na twee dagen op. De leiding is in handen van de Australiër Min Woo Lee, die op -10 staat.

Excelsior dendert over FC Den Bosch

21.14 uur: Excelsior is in de Keuken Kampioen Divisie geklommen naar de voorlopige tweede plaats na een ruime overwinning op FC Den Bosch. In Brabant wonnen de Rotterdammers van trainer Marinus Dijkhuizen met maar liefst 5-0.

Thijs Dallinga mocht zich met afstand de opvallendste speler van het veld noemen. De oud-speler van FC Groningen scoorde maar liefst vier maal. De vijfde treffer kwam op naam van Reuven Niemeijer.

Alleen Jong AZ heeft in de eerste divisie meer punten dan Excelsior, 12 tegenover 10. De Rotterdammers hebben wel een duel meer gespeeld.

Mandzukic beëindigt voetballoopbaan

19.39 uur: De Kroatische spits Mario Mandzukic beëindigt zijn voetballoopbaan. Zijn laatste club was AC Milan, waar hij begin dit jaar tekende en al na een paar maanden vertrok.

De 35-jarige Mandzukic werd in 2018 met de Kroatische ploeg tweede op het WK. Hij was trefzeker in de finale tegen Frankrijk, die met 4-2 verloren ging. In de halve eindstrijd maakte hij tegen Engeland in de verlenging het winnende doelpunt.

Mandzukic kwam onder meer uit voor Bayern München, Atlético Madrid en Juventus. Met Bayern won hij in 2013 de Champions League.

„Toen ik vroeger mijn eerste kicksen aantrok, had ik nooit kunnen bedenken wat ik allemaal mee zou maken in het voetbal. Ik maakte doelpunten op de hoogste podia en won prijzen met de beste clubs”, aldus Mandzkic op Instagram.

„Ik ben trots mijn land vertegenwoordigd te hebben en een aandeel te hebben in het schrijven van sportgeschiedenis voor Kroatië. Voetbal zal altijd onderdeel van mijn leven blijven, maar ik kijk uit naar een nieuw hoofdstuk.”

Zwemmer Dorsman draagt Nederlandse vlag bij sluitingsceremonie

17.56 uur: Zwemmer Rogier Dorsman draagt zondag bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen de Nederlandse vlag. De 22-jarige Dorsman pakte in Tokio drie gouden medailles: op de 200 meter wisselslag, de 400 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag.

„Dit is echt fantastisch en ik ben natuurlijk zeer vereerd dat ik dit mag doen. Het is een heel mooie beloning voor het harde werken en een goed paralympisch debuut”, aldus Dorsman. „Ik zou eigenlijk zondagochtend al met de rest van de ploeg terugreizen naar Nederland, maar toen Esther vroeg of ik de vlag wilde dragen, wilde ik natuurlijk geen ’nee’ zeggen. Daarvoor blijf ik met alle liefde nog een dag langer in Tokio.”

Volgens chef de mission Esther Vergeer is Dorsman iemand die de komende jaren nog veel van zich gaat laten horen. „Rogier is voor mij een van de smaakmakers en exponenten van de ’next generation’ van de paralympische sport: jong, talentvol en op en top topsporter”, aldus Vergeer. „Dit zijn pas de eerste Spelen voor Rogier en als je dan meteen drie gouden medailles op heel sterke nummers weet te winnen, dan is dat echt superknap.”

Anderhalve week geleden droegen para-atlete Fleur Jong en handbiker Jetze Plat de Nederlandse vlag.

Engelse voetbalbond wil onderzoek naar racisme Hongaarse fans

10:40 uur De Engelse voetbalbond FA wil dat wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar discriminerende uitlatingen van de Hongaarse fans donderdag in de kwalificatiewedstrijd van Engeland tegen Hongarije. Engeland won de wedstrijd in Boedapest met 4-0.

Volgens de Britse omroep ITV klonken er vanuit het vak met de Hongaarse harde kern ook oerwoudgeluiden richting de zwarte spelers Raheem Sterling en Jude Bellingham. „Het is extreem teleurstellend om meldingen van discriminerende uitlatingen naar onze spelers van Engeland te vernemen”, meldt een woordvoerder van de FA. „We zullen de FIFA vragen de zaak te onderzoeken. We blijven onze spelers en staf steunen in hun gezamenlijke streven om discriminatie in alle vormen te bestrijden.”

Hongarije moet wegens discriminerend gedrag van zijn fans tijdens de EK-wedstrijden van deze zomer zijn volgende twee UEFA-thuiswedstrijden zonder toeschouwers afwerken. De wedstrijden in de WK-kwalificaties vallen echter onder de bevoegdheid van de FIFA. Daarom waren er donderdagavond wel fans toegelaten.

Van Baar financieel directeur bij PSV

09:55 uur PSV heeft Jaap van Baar benoemd tot financieel directeur. De Eindhovense voetbalclub heeft daarmee de directie weer op orde nadat eerder in de week bekend werd dat Peter Fossen om privéredenen afscheid neemt bij de club waarvoor hij 27 jaar diverse functies vervulde.

Van Baar completeert de vierkoppige directie die verder bestaat uit Toon Gerbrands (algemeen directeur), John de Jong (directeur voetbalzaken) en Frans Janssen (commercieel directeur). Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de club en worden gecontroleerd door de raad van commissarissen.

Brabander Van Baar (41) trad in 2016 bij PSV in dienst als financieel manager en rapporteerde in die rol aan de directie. Hij nam namens PSV tevens plaats in werkgroepen van de KNVB, Eredivisie CV en European Club Association (ECA).

Wielerbond KNWU stelt Van Veen aan als hoofdcoach

09:22 uur Jan van Veen is benoemd tot hoofdcoach van wielerbond KNWU. De voormalig schaatscoach komt over van sportkoepel NOC*NSF waar hij werkzaam was als prestatiemanager. Dit jaar was Van Veen al gedetacheerd bij de wielerbond als waarnemend hoofdcoach voor de disciplines BMX en baan.

Van Veen was sinds 2018 in dienst van NOC*NSF nadat hij was opgestapt als bondscoach van de Duitse schaatsers. Daarvoor was hij onder meer schaatscoach bij Team Corendon en Jong Oranje.

„Jan heeft zijn toegevoegde waarde in de afgelopen tijd als waarnemend hoofdcoach BMX en baan meer dan bewezen”, zegt directeur Thorwald Veneberg van de KNWU. „Richting de Spelen van Parijs zetten we de structuur binnen de KNWU anders neer met één hoofdcoach en één programmamanager voor alle disciplines. Als hoofdcoach gaat Jan de sporttechnische inhoud bepalen. De opdracht wordt om zoveel mogelijk medailles te halen op de Spelen van Parijs en Los Angeles en bij alle tussenliggende grote wedstrijden. Daarnaast wordt hij eindverantwoordelijk voor talentontwikkeling binnen de bond.”

Brons in Tokio voor rolstoeltennissers Vink, Egberink/Scheffers

07:36 uur: Rolstoeltennisser Niels Vink heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio brons gepakt bij de quads. Hij won de strijd om de derde plaats in twee sets van de Japanner Koji Sugeno: 6-1 6-4.

De 18-jarige Helmonder pakte eerder samen met Sam Schröder de paralympische titel in het dubbelspel.

Ook Tom Egberink en Maikel Scheffers veroverden brons bij het rolstoeltennis. In het dubbelspel won het koppel de partij om de derde plaats van het Japanse duo Shingo Kunieda en Takashi Sanada in twee sets: 6-3 6-2.

Para-wielrenner Abraham pakt brons in wegrace

07:27 uur: Wielrenner Daniel Abraham Gebru heeft bij de Paralympische Spelen in Japan brons gepakt in de wegwedstrijd. De van oorsprong Eritrese wielrenner had eerder deze week al goud gewonnen op de tijdrit.

In de wegwedstrijd kwam Abraham op de Fuji International Speedway 31 seconden na de Fransman Kévin Le Cunff over de streep. Ook Jegor Dementjev uit Oekraïne bleef hem nog voor.

Abraham won op de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 goud op de wegrit (C4-5). Toen profiteerde hij van een val van zijn concurrenten Dementjev en Donohoe die voor het goud sprintten en vlak voor de streep beiden ten val kwamen.