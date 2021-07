FC Utrecht verhuist naar modern complex

Nieuwe trainingscomplex van FC Utrecht in Overvecht-Noord. Wordt morgen in gebruik genomen door de selectie van FC Utrecht. Ⓒ Jeroen Kapteijns

UTRECHT - De A-selectie van FC Utrecht betrekt donderdag de geheel nieuwe trainingsaccommodatie die de afgelopen twaalf weken is opgetrokken in Overvecht-Noord. Omdat de faciliteiten op trainingscomplex Zoudenbalch niet toereikend waren, is FC Utrecht uitgeweken naar een tijdelijke accommodatie, die geheel aan de eisen van de tijd beantwoordt. Het is de bedoeling dat het vlaggenschip van de club na tien jaar weer terugkeert op trainingscomplex Zoudenbalch waar dan een nieuw permanent trainingscentrum moet verschijnen.