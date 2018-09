Dolberg present op Ajax-training

Gezien het feit dat de zwelling in de voet van Dolberg snel slonk, vond de clubarts van Ajax het gisteren niet nodig de Deen verder te onderzoeken. De scans en foto’s die de Denen naar Amsterdam stuurden, toonden geen schade in de voet aan. Als Dolberg de training van vrijdag en zaterdag goed doorstaat, kan hij zondag in de ArenA gewoon in de basis starten.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik