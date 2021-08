Formule 1-race in Japan gaat ook dit jaar niet door

De Japanse Formule 1-race zou 10 oktober worden verreden, een week na de Grand Prix van Turkije. De organisatie van de koningsklasse van de autosport hoopt dat de race in Istanbul nog wél door kan gaan. In juni lukte dat als vervanger van de geschrapte wedstrijd in Canada niet, omdat Turkije op de zogenaamde rode lijst staat voor het Verenigd Koninkrijk, waar veel teams vandaan komen. Dat is nu nog steeds het geval, maar de Formule 1 onderzoekt de (reis)mogelijkheden.

Het voor het tweede jaar op rij schrappen van de race in Japan komt niet als een verrassing. De besmettingen stijgen er en er was al veel te doen rond de strikte organisatie van de Olympische Spelen in Tokio. Voor Honda, motorleverancier van Red Bull en AlphaTauri, is het een bittere pil. De Japanners stappen na dit jaar uit de Formule 1.

De Formule 1-kalender telt nu 21 races in plaats van 23 wedstrijden, nadat eerder de race in Australië (21 november) al werd geannuleerd. Binnen nu en enkele weken wordt duidelijkheid verwacht over vervangende races. De Formule 1-organisatie blijft vol vertrouwen dat het aantal van 23 Grand Prixs gewaarborgd kan blijven. Veranderingen na de zomerstop komen gezien de wereldwijde coronasituatie niet bepaald als een verrassing.

