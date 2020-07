Geen winnaar bij Napoli - AC Milan

De ploeg van trainer Gennaro Gattuso moest bij Napoli genoegen nemen met 2-2. Met het puntje schoten beide ploegen niet veel op. Napoli staat zesde en AC Milan zevende, met 2 punten minder dan de bekerwinnaar uit Napels. Er zijn nog zes speelronden te gaan in de Serie A.

Voor Napoli kwamen Giovanni Di Lorenzo (1-1) en Dries Mertens (2-1) tot scoren. Theo Hernandez en Franck Kessié troffen doel namens AC Milan. Vedette Zlatan Ibrahimovic ging bij de bezoekers na een uur naar de kant. Ploeggenoot Alexis Saelemaekers kreeg in de slotfase binnen drie minuten twee gele kaarten, waardoor AC Milan het duel met tien man beëindigde.

Dijks speelt gelijk

Eerder op de avond maakte Parma op eigen veld tegen Bologna in de extra tijd een achterstand van 0-2 ongedaan: 2-2. Mitchell Dijks speelde bij de gasten de gehele wedstrijd.

Het doorgaan van deze wedstrijd stond lange tijd niet vast, omdat een staflid van Parma onlangs positief werd bevonden op het coronavirus. Daarna moesten alle spelers en stafleden op het trainingscomplex in quarantaine. Tijdens een coronatest op de dag van de wedstrijd tegen Bologna bleek iedereen negatief, inclusief het staflid dat eerder positief had getest. Daardoor mocht Parma alsnog aan het duel beginnen.

Udinese verloor op eigen veld met 1-3 van Sampdoria. Bram Nuytinck maakte bij de thuisclub als basisspeler de negentig minuten vol, Hidde ter Avest viel in de 68e minuut in en Marvin Zeegelaar bleef op de bank. Udinese is op de vijftiende plek voorlopig nog niet veilig in de Serie A.