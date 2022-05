Ramon Sinkeldam leidt Arnaud Démare naar ritzege in Giro d’Italia

Fernando Gaviria van UAE Team Emirates kwam als tweede over de meet. Giacomo Nizzolo moest genoegen nemen met de derde plaats. Pascal Eenkhoorn van Jumbo-Visma was op plaats vijftien de beste Nederlander.

„Ïk ben hier echt heel blij. Dit was heel hard nodig”, aldus Sinkeldam na afloop in gesprek met Eurosport. De Noord-Hollander doelde daarmee op het feit dat zijn ploeg dit jaar past twee keer had weten te winnen. Voor Démare was het zijn eerste zege van het seizoen. „Het moet bij Arnaud altijd op zijn plek vallen. Hij is niet de allersnelste, maar hij kán het wel. Vandaag lukte het gelukkig. Hier doe ik het ook voor. Ik zal zelf nooit winnen en train me het hele jaar een ongeluk om dit soort dingen te doen, dus ik ben hier echt blij mee.”

Mathieu van der Poel in de paarse leiderstrui. Ⓒ ANP/HH

Op de enige serieuze beklimming van de dag werd door Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, flink doorgetrokken. Dit om de pure sprinters te lossen. Dat lukte gedeeltelijk. Mannen als Caleb Ewan, Mark Cavendish en Démare verloren de aansluiting met het peloton. Alleen de Franse spurter slaagde er nog in terug te keren.

Het tempo viel na de klim, een bijna twintig kilometer lange col (á vier procent) van de tweede categorie, eigenlijk nooit meer stil. Mede doordat teamgenoten van Démare de snelheid hoog hielden. Zij wisten dat ploegmakers van Cavendish achter hen hard hun best deden om de Brit terug te brengen. Na zijn zege in de derde etappe was de Manx Missile één van de favorieten voor de dagzege in de vijfde etappe. De ongevaarlijke kopgroep werd door de hoge snelheid van het peloton al ver voor de meet bijgehaald.

Een beeld van het peloton. Ⓒ ANP/HH

Van der Poel leek te gaan meesprinten in Messina, maar kon zich uiteindelijk niet mengen in het spurtgeweld. De Nederlander ging woensdag van start als leider in het puntenklassement, maar raakte het bijbehorende paarse tricot kwijt aan Démare. De 28-jarige Nederlander moest dinsdag op de Etna ook al zijn roze leiderstrui afstaan aan de Spanjaard Juan Pedro López van Trek-Segafredo, die zijn leidende positie woensdag niet in gevaar zag komen. Van der Poel won vrijdag in Hongarije de eerste etappe.

De zesde etappe van donderdag draait hoogstwaarschijnlijk opnieuw uit op een sprintersbal. Op de 192 kilometer lange route tussen Palmi en Scalea, op het Italiaanse vasteland, ligt slechts één beklimming, bovendien eentje van de vierde en minst zware categorie.

