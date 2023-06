Küng is Evenepoel en Van Aert de baas in tijdrit, dubbel succes Kooij in ZLM Tour

Evenepoel maakte in Zwitserland zijn rentree nadat hij vorig maand de Giro d'Italia als leider vanwege een coronabesmetting voortijdig had moeten verlaten.

Mick van Dijke was de beste Nederlander op de 26e plaats. Hij was 40 seconden langzamer dan Küng.

Kooij verdedigt titel in ZLM Tour in stijl

Olav Kooij heeft in stijl zijn titel in de ZLM Tour verdedigd. De 21-jarige sprinter van Jumbo-Visma behaalde in de vierde en laatste etappe met start en finish in Oosterhout de ritzege en stelde daarmee de leiderstrui veilig.

Hij pakte vrijdag in de tweede etappe de leiding in de tussenstand. Dankzij zijn tweede plek nam hij de koppositie over van de Belg Nils Eekhoff.

In de rit van 158,8 kilometer gingen diverse renners op avontuur. Maar in de slotfase in de lokale ronden kwam alles bij elkaar en werd Kooij met succes door zijn ploeggenoten in stelling gebracht. Hij maakte het in de sprint af.

Titelverdediger Jakobsen tweede in wielerkoers Elfstedenronde

Fabio Jakobsen is er net niet in geslaagd om de Elfstedenronde voor het tweede jaar op rij te winnen. De Nederlandse renner moest na een rit over 190,3 kilometer met start en finish in Brugge de Belg Jasper Philipsen voor zich dulden.

In het begin van de wedstrijd reden de Nederlander Frank van den Broek en de Belgen Louis Blouwe en Olivier Godfroid weg uit het peloton. De drie kregen een maximale voorsprong van 4 minuten. Toen de ploegen van de sprinters de achtervolging inzetten, slonk de marge van het trio snel. Van den Broek bleef uiteindelijk nog als laatste over, maar hij hield geen stand. Zes kilometer voor de finish werd hij teruggepakt. De ploeg van Jakobsen roerde zich, maar de Nederlander werd afgetroefd door Philipsen.

David Dekker moest de wedstrijd na een valpartij voortijdig verlaten.