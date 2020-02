Weer tegenslag voor Sebastian Vettel in Barcelona

De Duitse coureur moest woensdag aan de kant blijven omdat hij ziek was. Vettel kwam donderdag na de middag in actie en zou vrijdag de hele dag rijden, maar zijn Ferrari viel tijdens de ochtendsessie stil op de baan. Het probleem bleek bij de motor te liggen.

De monteurs van Ferrari moesten hard aan het werk om de motor in de auto te vervangen. Met een nieuwe krachtbron achterin zijn Ferrari SF1000 hoopt Vettel na de lunch nog wel flink wat kilometers te kunnen maken op het Circuit de Catalunya.

Verstappen

Max Verstappen kreeg tijdens de ochtendsessie ook te maken met technische problemen. Zijn Red Bull stond daardoor een tijdje in de pits voor reparatie. Verstappen is inmiddels weer actief op de baan. Hij geeft na de lunch het stuur over aan zijn teamgenoot Alexander Albon. Verstappen nam de volledige eerste testdag voor zijn rekening, Albon de tweede.