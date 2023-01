Sport kort: Vos keert terug in veldritselectie voor wereldbeker

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Vos in grote ploeg voor wereldbeker veldrijden in Zonhoven

09.55 uur: Bondscoach Gerben de Knegt neemt een grote ploeg mee naar de wereldbeker veldrijden in het Belgische Zonhoven die op zondag 8 januari op het programma staat. Bij de vrouwen behoort wereldkampioene Marianne Vos, die eind vorig jaar een aantal wereldbekerwedstrijden oversloeg, weer tot de selectie.

Ook Shirin van Anrooij, die in Gavere op 26 december de laatste wereldbekerwedstrijd won, is van de partij. Fem van Empel, de leidster in het wereldbekerklassement, behoort vanzelfsprekend ook tot de 14-koppige vrouwenploeg van De Knegt. De ploeg bestaat verder uit onder anderen Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Puck Pieterse.

Bij de mannen werd Pim Ronhaar toegevoegd aan de categorie 'elite-mannen', nadat hij eerder onder meer op het EK nog bij de beloften had gereden. Ook Mathieu van der Poel en Lars van der Haar zitten in de selectie bij de mannen.

De Knegt neemt verder ook een beloftenploeg (mannen) en juniorenselecties (mannen en vrouwen) mee naar Zonhoven.

Denver Nuggets wint treffen tussen koplopers in NBA

07.23 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben in de NBA de topper tegen Boston Celtics gewonnen. In de eigen Ball Arena in Denver werd het 123-111 voor de Nuggets. Het was een duel tussen de koplopers van de Western Conference en de Eastern Conference.

Nikola Jokic vervulde een hoofdrol door een triple-double, oftewel punten, rebounds en assists in de dubbele punten, voor zijn rekening te nemen. De Serviër noteerde 30 punten, 12 rebounds en 12 assists. Aan de zijde van de Celtics kwam Jaylen Brown ook tot 30 punten.

„Hij is mijn MVP, maar hij zou ook al drie keer de MVP van de competitie geweest moeten zijn”, zei Bruce Brown over zijn teamgenoot Jokic. „Hij doet het erg goed voor ons. Ik weet niet wat we hadden moeten doen zonder Jok.”

Het duel werd ruim een half uur stilgelegd omdat een van de baskets beschadigd was geraakt bij een krachtige dunk. Er moesten zes medewerkers aan te pas komen om de schade te herstellen. Bij de thuisploeg ontbrak Jamal Murray wegens een lichte blessure. Hij werd vervangen door Bruce Brown.

De Nuggets boekten al de achtste zege op een rij in een thuiswedstrijd. De ploeg uit Denver heeft nu twee derde van de gespeelde wedstrijden gewonnen en voert het 24 zeges en 12 nederlagen de Western Conference aan. De Celtics staan in het oosten op 26 zeges en hebben 11 keer verloren.