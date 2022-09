’INEOS aast op wereldkampioen Remco Evenepoel’

INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe wil koste wat het kost zo snel mogelijk opnieuw een Tourwinnaar en kijkt met begerige ogen naar hét nieuwe rondetalent: Evenepoel. VeloNews hoorde van een bron rond de ploeg dat er „zeker iets gaande is.” Brailsford, de baas van de hele INEOS-sportholding, gooide na de Vuelta een visje uit naar de baas van Quick Step-Alpha Vinyl, Patrick Lefevere.

„Het is eenvoudig. Dave Brailsford whatsappte me na de Vuelta en dat doet hij niet vaak”’, aldus Lefevere aan VeloNews; „Hij zei: gefeliciteerd, wat een kampioen. Als je hem op een dag wil verkopen, bel me dan.”

Grap?

Was dat niet als grap bedoeld? „Dat kun je op Whatsapp niet uitmaken, maar er stond geen smiley achter. Andere collega’s stuurden gewoon felicitaties, maar als Dave Remco zou willen, dan zal hij heel veel geld nodig hebben.”

Remco Evenepoel (l) met Patrick Lefevere (r) na diens zege in Luik-Bastenaken-Luik. Ⓒ ANP/HH

Evenepoel ligt nog tot 2026 onder contract bij Quick Step-Alpha Vinyl. Voorafgaand aan zijn contractverlenging voor vijf jaar in april vorig jaar werd Evenepoel al het hof gemaakt door INEOS-Grenadiers en BORA-hansgrohe.

Transfer tot mogelijkheden?

De zaakwaarnemer van Evenepoel is diens vader Patrick. „We zijn al jaren in contact met hen”, zegt die over INEOS Grenadiers, „maar er heeft nooit een meeting plaatsgevonden. Alle contact verliep telefonisch. Het is normaal dat ze me na de zeges in Luik en de Vuelta opbelden om me te feliciteren.”

De vraag van VeloNews of er gesproken is over een toekomstige verhuizing naar de Britse formatie doet Patrick Evenepoel lachen. „Die discussie was er drie jaar geleden al.”

VeloNews drong aan en vroeg of een transfer komend seizoen tot de mogelijkheden behoort. „Dat weet ik niet. Remco ligt nog tot 2026 onder contract bij Quick Step. Ik weet het niet en het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. We willen de Vuelta-zege en de wereldtitel vieren en wat er gebeurt in de toekomst, dat zullen we wel zien.”

Bron: Het Nieuwsblad