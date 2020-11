ADO herstelt zich met punt tegen SC Heerenveen

ADO opende sterk en kwam in de 13e minuut op voorsprong dankzij David Philipp, die goed door Pascu in de diepte werd aangespeeld en koelbloedig afrondde. Een kwartiertje later moest de Duitser geblesseerd naar de kant. Zijn vervanger was Ricardo Kishna, die zijn langverwachte rentree maakte. De oud-Ajacied stond door fysieke en mentale problemen ruim drie jaar aan de kant.

Kishna, die bij vlagen aardige dingen liet zien en het duel als aanvoerder afsloot, kwam bij een stand van 1-1 het veld in. Joey Veerman strafte in de 16e minuut de zwakke dekking in de Haagse defensie af met een bekeken schot in de verre hoek. ADO-keeper Luuk Koopmans zorgde daarna met rare capriolen voor de nodige onrust, maar Heerenveen verzuimde toe te slaan.

Na de pauze had de Friese ploeg een flink overwicht. De scherpte ontbrak echter om het ploeterende ADO op achterstand te zetten. Rodney Kongolo miste van dichtbij de grootste kans (over). Het eindsignaal kwam voor de Haagse club als een verlossing.

