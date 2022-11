Steun voor Max Verstappen; intern zijn harde woorden gevallen

Premium Autosport

Pikant weerzien bij Haas na grove belediging: ’Nu samen op vakantie’

Voor het tweede weekeinde op een rij was het opvallend druk bij het team van Haas. Na de totaal onverwachte pole van Kevin Magnussen in Brazilië, stond teambaas Günther Steiner donderdag in de paddock in Abu Dhabi opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Dit keer vanwege een rijderswissel. W...