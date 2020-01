Tennissers slaan handen ineen voor slachtoffers bosbranden Australië

Tijdens de ATP Cup, het nieuwe landentoernooi waarmee in Australië het seizoen wordt ingeluid, dragen de tennissers hun financiële steentje bij. Voor elke ace die wordt geslagen wordt er geld gedoneerd aan de slachtoffers. Alle aces die geslagen worden tijdens het tiendaagse evenement in drie Australische steden leveren 100 dollar op. De ATP Cup verwacht meer dan 1500 aces.

Kyrgios

De Australiër Nick Kyrgios sloeg vrijdag al zo’n 2500 euro bij elkaar. De bad boy van het internationale tennis was een van de eersten die zijn collega’s opriep om wat te doen voor slachtoffers van de bosbranden in zijn land. Kyrgios zelf doneert 200 Australische dollars (125 euro) per ace. In zijn gewonnen ATP Cup-partij (6-4 7-6) afgelopen vrijdag tegen de Duitser Jan-Lennard Struff sloeg Kyrgios 20 aces, omgerekend 2500 euro.

Na afloop reageerde Kyrgios emotioneel. „Dat ik lof krijg interesseert me niet zoveel. Wij hebben het platform en de mogelijkheden om iets te doen. In mijn thuisstad Canberra hebben we nu de giftigste lucht ter wereld. Het is erg droevig. Het is belangrijker dan tennis. Het geld gaat naar de families, de brandweerlieden en de dieren naar iedereen die zijn huis verliest, familieleden verliest.”

Nick Kyrgios kwam met het initiatief om geld te doneren. Ⓒ BSR Agency

Veel andere Australische tennissers hebben zich inmiddels aangesloten bij het initiatief van Kyrgios, waaronder Alex de Minaur. „Ik vind dit een leuke actie en ik ga 250 Australische dollar per ace overmaken, al denk ik niet dat ik zoveel aces als jij zal gaan slaan”, schreef De Minaur, de mondiale nummer 18.

John Millman en dubbelspecialist John Peers sloten zich ook aan. Zij maken ieder 100 euro per ace over aan het goede doel. Bij de vrouwen steunde Sam Stosur het initiatief. De winnares van de US Open in 2011 doet net als Kyrgios voor 200 dollar per winnende opslag mee.

Canberra verplaatst vanwege bosbranden

Ook het tennis zelf ondervindt last van de bosbranden. Een toernooi in de Australische hoofdstad Canberra is verplaatst naar Bendigo. Dat heeft de organisatie besloten naar aanleiding van de heersende bosbranden in de regio van Canberra.

Het naar Bendigo verplaatste evenement is een zogenoemd challengertoernooi, de categorie onder de ATP-toernooien. Het toernooi begint maandag. Onder anderen de Duitser Philipp Kohlschreiber maakt er zijn opwachting. Bendigo ligt ruim 600 kilometer ten zuidwesten van Canberra.

„Helaas hebben wij van de brand- en weerexperts te horen gekregen dat de condities het niet toelaten de komende dagen te tennissen in Canberra. De gezondheid van de spelers, medewerkers, vrijwilligers en fans staat voorop”, zei organisator Kim Kachel.

Op 20 januari begint de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Het officiële dodental van de branden die het land al maanden teisteren, is zaterdag opgelopen tot 23. Zeker 5 miljoen hectare natuur is door het vuur verwoest. Dat is een gebied van 1,2 keer de totale oppervlakte van Nederland.