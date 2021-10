Slechts zeven gouden hockeysters in selectie Oranje

Naast het gouden zevental selecteerde Annan ook twee olympische reserves: Stella van Gils en Ilse Kappelle. De afgelopen weken ging de succescoach aan de slag met een groep ’potentials’, alle Tokio-gangers hadden vrij gekregen.

JOOSJE BURG

Den Bosch is met zeven speelsters hofleverancier in de selectie voor het duel met de Belgen, dat op 13 oktober in het Wagener Stadion (18.00 uur) op het programma staat. Van hen maakt Joosje Burg haar debuut in het nationale keurkorps. Wel maakte de aanvalster vorig jaar al deel uit van de schaduwgroep van Oranje.

Verder haalde Annan vijf speelsters terug die al speelminuten maakten in het Nederlands elftal: de keepsters Kiki Gunneman (Pinoké) en Julia Remmerswaal (HDM) en het SCHC-trio Yibbi Jansen, Kyra Fortuin en Renée van Laarhoven.

OPVOLGSTER

Jansen (21), de dochter van voormalig topdoelman Ronald Jansen, is strafcornerspecialist en wordt op de kop van de cirkel gezien als de opvolgster van de gestopte Caia van Maasakker. Marente Barentsen (Hurley) en Sabine Plönissen (Amsterdam) debuteren in de Oranje-selectie.

Yibbi Jansen Ⓒ ANP/HH

Naast Van Maasakker (SCHC) beëindigden ook Lauren Stam (Amsterdam) en Malou Pheninckx (Kampong) hun interlandloopbaan na de succesvolle Japanse zomer. De overige internationals zullen de komende periode slechts gedeeltelijk aansluiten bij de trainingsgroep van Annan.

De selectie voor de Pro League-wedstrijd tegen België ziet er als volgt uit:

Marente Barentsen (Hurley); Joosje Burg, Margot van Geffen, Marloes Keetels, Sanne Koolen, Laura Nunnink, Pien Sanders, Lidewij Welten (allen Den Bosch); Kyra Fortuin, Yibbi Jansen, Renée van Laarhoven (allen SCHC); Stella van Gils, Kiki Gunneman (beiden Pinoké); Ilse Kappelle, Freeke Moes, Sabine Plönissen (allen Amsterdam); Eva de Goede (HGC); Julia Remmerswaal (HDM).