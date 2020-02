Cocu kijkt uit naar speciaal duel voor Rooney

„Dat is een geweldig affiche voor ons en ook de reden dat we zo blij zijn om de vijfde ronde te bereiken”, stelde Cocu na afloop met trots vast.

Ondanks de sportieve dip die Manchester United jaren teistert, ziet de voormalig PSV-trainer The Red Devils nog steeds als grootmacht. „Ze hebben niet alleen een grote naam, maar ook geweldige spelers. Ze spelen goed voetbal en domineren wedstrijden. Ze maken de verwachtingen in de competitie misschien niet waar, maar dat betekent niet dat ze slecht voetbal spelen.”

Manchester United bezit onder leiding van Ole Gunnar Solskjaer de vijfde plaats in de Premier League. Cocu: „Maar het is een extreem sterke ploeg. We zullen er alles aan doen om voor een geweldige sfeer en een geweldige wedstrijd te zorgen hier op Pride Park. Maar het duurt nog ongeveer een maand voordat we die wedstrijd spelen. Daarvoor spelen we nog veel belangrijke competitiewedstrijden.”

Voor Wayne Rooney, die tegen Northampton het vierde Derby-doelpunt maakte, wordt het duel met Manchester United een weerzien met de club waar hij zijn grootste successen beleefde.

Van 2004 tot 2017 droeg de inmiddels 34-jarige Engelsman het rode shirt van de Mancunians. Met de club werd hij vijf keer landskampioen, won hij een keer de FA Cup en veroverde hij zowel de Champions League als de Europa League.

„Iedereen kan zich wel voorstellen wat dit voor Wayne betekent”, aldus Cocu. „Het zal speciaal worden voor hem. Ik weet zeker dat hij klaar is om zijn oude club te treffen.”