Video: 15.000 UFC-fans krijgen schrik van leven door horrorblessure

Bartsimpson112

Al bij de eerste trap van de Amerikaan, nog voordat er überhaupt een klap was uitgedeeld, ging het vreselijk mis. Het onderbeen van Weidman klapte dubbel op het scheenbeen van Hall, waarna hetzelfde gebeurde op het moment hij zijn voet op de grond wilde zetten.

Het kraken van Weidmans bot ging door merg en been. Net als de vechter schreeuwden de fans het uit van afgrijzen. Ook bij het vertonen van de herhaling op de grote schermen in de arena ging een siddering van afschuw door de hal. Bekijk onderaan dit bericht de beelden van het incident.

De 36-jarige Weidman verliet na een korte behandeling per brancard de kooi en liet zijn tranen daarbij de vrije loop. Ook Hall was zichtbaar aangeslagen. ,,Ik hoop dat Chris snel hersteld”, stelde hij na afloop. „Wat er ook gebeurt, ik ben hem als hij weer fit is een rematch verschuldigd”, aldus de eveneens 36 jaar oude mixed martial artist, die in 2010 door Weidman op zijn eerste nederlaag als MMA-vechter werd getrakteerd.

Niet eerste keer

Saillant genoeg is het niet de eerste keer dat Weidman een beenbreuk van dichtbij meemaakt. In 2013 behield hij zijn middengewichttitel doordat Anderson Silva in een direct duel een vergelijkbare blessure opliep.

Weidman was enkele maanden eerder door een overwinning op diezelfde Silva tot nieuwe kampioen gekroond. In december 2015 verloor de Amerikaan zijn kampioensgordel aan landgenoot Luke Rockhold. Het betekende zijn eerste nederlaag als MMA-vechter. Sindsdien verloor Weidman vijf van zijn zeven laatste partijen.

Jimmy Crute

Opvallend genoeg kwam het eerste gevecht van de hoofdkaart zaterdag ook tot een vroegtijdig einde vanwege een beenblessure. De Australiër Jimmy Crute werd na de eerste ronde op doktersadvies terug naar de kleedkamer gestuurd, nadat hij was geraakt door een harde trap van tegenstander Anthony Smith, waarbij ogenschijnlijk een zenuw werd beschadigd.

Crute klapte tot afgrijzen van de fans meermaals door zijn enkel. Hoewel hij het einde van de eerste ronde haalde, vond de ringarts het niet verantwoord om hem door te laten vechten. Het was tegen de zin in van Crute, die ondanks zijn blessure het liefst ’gewoon’ door wilde knokken.

Titelgevechten

UFC261 werd afgesloten door drie titelgevechten. Valentina Shevchenko versloeg Jessica Andrade en behield haar titel in het vlieggewicht. Rosa Namajunas onttroonde Zhang Weili als de nummer één in het strogewicht.

De laatste partij, tussen weltergewichtkampioen Kamaru Usman en uitdager Jorge Masvidal, moet nog beginnen.

Bekijk hieronder het moment waarop Chris Weidman zijn been breekt. Waarschuwing: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren: