Roger Federer trekt zich terug op Roland Garros

„Na twee knieoperaties is het belangrijk dat ik naar mijn lichaam luister”, zegt de 20-voudig grandslam-kampioen in een verklaring, die gedeeld wordt door Roland Garros. „Het is belangrijk dat ik mezelf niet te veel push in mijn herstel. Ik vind het geweldig dat ik drie wedstrijden heb gespeeld. Er is geen fijner gevoel dan terug te zijn op de baan.”

Het grote doel voor Federer is dit jaar Wimbledon, dat hij voor de negende keer wil winnen. Na zijn overwinning op Köpfer (de wedstrijd was om 00.45 uur afgelopen) liet de nummer acht van de wereld al weten te twijfelen over in actie komen tegen Berrettini. De Italiaan gaat nu zonder te spelen door naar de kwartfinales.

Wimbledon begint over drie weken. Federer zal voor Wimbledon meedoen in Halle, het toernooi in Duitsland dat hij al tien keer op zijn naam schreef, zo ook de laatste editie in 2019.