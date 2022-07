Hordeloopster Visser baalt na missen finale 100 meter: ’Het niveau is bizar hoog’

„Het is voor het eerst in jaren dat ik niet in de finale sta van een mondiaal kampioenschap, het niveau is bizar hoog. Dat wereldrecord van Tobi Amusan (de Nigeriaanse liep 12,12) bewijst dat. Maar die andere meiden die de finale niet haalden, liepen ook allemaal persoonlijke records. Ik niet.”

Ze kon zo snel na haar race niet de vinger leggen op waar het aan schortte. „Ik heb er geen verklaring voor waarom ik niet in mijn beste vorm ben. Ik heb dit jaar wel fysieke tegenslagen gehad en ik had liever meer wedstrijden gelopen in aanloop naar de WK dan ik nu heb gedaan, maar ik had er toch wel vertrouwen in dat het goed zou komen. Bij de voorgaande grote toernooien had ik vaak ook niet de ideale voorbereiding en haalde ik wel de finale”, zei Visser. „Maar het ligt niet alleen aan mijn vorm, het niveau is ook ontzettend hoog. De tijd die ik nu in de halve finale liep, is meestal goed voor een finaleplaats.”

Tobi Amusan liep 12,12, een wereldrecord. Ⓒ AFP

Meestal kijkt Visser niet naar de andere races als zij ook moet lopen. „Ik hoef de tijden van de anderen niet te weten, ik concentreer me liever helemaal op mijn eigen race. Maar ik kon het niet negeren, want twee Nigeriaanse vrouwen vlak bij mij begonnen ineens te gillen. Ik wist dus dat er een wereldrecord was gelopen in de eerste heat en ik wist ook dat ik onder mijn persoonlijk record van 12,51 moest lopen om de finale te halen. Ik vond het nu niet erg, want het zette me op scherp. Ik dacht ook dat ik ertoe in staat was, omdat ik dat op andere toernooien ook heb laten zien.”

Deze keer liep het anders af. Na de zevende plaats op de WK van 2017 in Londen, de zesde plaats op de WK van 2019 in Doha en de vijfde plaats op de Olympische Spelen vorig jaar in Tokio, moest Visser in Eugene passen.