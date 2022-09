Goudhaantje Leuchter geeft vrouwen Ajax alle zicht op Champions League

Het Arsenal van Vivianne Miedema werd onmiskenbaar favoriet geacht tegen de Amsterdamse vrouwen, maar keek al binnen twintig minuten tegen een achterstand aan na een raak schot van Leuchter. Een stunt leek in de maak, maar na een uur voetballen hadden The Gunners de schade via treffers van de Zweedse aanvalster Stina Blackstenius en de Schotse Kim Little alweer gerepareerd.

Ajax viert de 0-1 van Leuchter. Ⓒ ANP/HH

Na rust ontstonden er voor de thuisploeg legio mogelijkheden om de voorsprong verder uit te bouwen, onder meer via een vrije trap van Little vanuit een zeer kansrijke positie. Ajax-goalie Lize Kop hoefde echter niet nogmaals te vissen. De Amsterdammers zaten in de tweede helft behoorlijk in de verdrukking en leken met een minimale nederlaag de handen te mogen dichtknijpen, maar na een uitbraak over links kon Leuchter nogmaals profiteren, doordat Arsenal de bal niet weg kon werken. Katie McCabe leek kort voor tijd alsnog roet in het eten te gooien, maar haar treffer werd wegens buitenspel afgevlagd.

De return vindt op woensdag 28 september plaats in Amsterdam. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Landskampioen FC Twente werd in de eerste voorronde uitgeschakeld door Benfica.