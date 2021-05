FC Twente en Heracles Almelo hebben beide weinig aan gelijkspel

Het was voor Ron Jans zijn vijfhonderdste wedstrijd als trainer in de Eredivisie. De coach zal in zijn periodes bij FC Groningen, PEC Zwolle, sc Heerenveen en FC Twente zelden een gezapigere wedstrijd hebben aanschouwd. Laat staan een derby. Nochtans was Jans furieus na de 3-0 nederlaag bij Fortuna Sittard van afgelopen weekend. Maar van die furie bleek er weinig in zijn elftal te zijn gevloeid.

Vooral voor de pauze viel er bar weinig te beleven. Het hoogtepunt in een verder zeer matige eerste helft was een corner voor FC Twente. Eerst kopte Luka Ilic op de paal en vervolgens werd de inzet van Danilo van de lijn gehaald. Heracles had een paar schoten, maar zette daarmee Joël Drommel nooit echt aan het werk.

De wedstrijd werd na rust iets beter en er kwam ook een doelpunt voor de bezoekers. Rai Vloet vond met zijn voorzet het hoofd van Mats Knoester, die de bal prima tot in de verre hoek verlengde.

VAR-beslissing

FC Twente dacht niet lang daarna aan te mogen leggen voor de gelijkmaker. Invaller Queensy Menig werd neergelegd en scheidsrechter Allard Lindhout wees naar de stip. De arbiter werd echter overruled door de VAR, omdat de bal bij de uittrap van Drommel even daarvoor niet helemaal stil had gelegen.

Een aantal minuten later maakte FC Twente alsnog gelijk. Danilo kreeg de bal voor zijn voeten en joeg deze onbedaarlijk hard in de bovenhoek. De Braziliaan mocht in de slotfase ook nog aanleggen voor een vrije trap, maar vond de vuisten van doelman Janis Blaswich. Aan de andere kant haalde Drommel een vrije trap van Vloet uit de bovenhoek.

Daardoor bleef het 1-1. Een resultaat waar beide elftallen weinig aan hebben in de strijd om play-offs. De kans dat FC Twente die nog bereikt, is na deze remise nihil. Heracles maakt nog kans, maar heeft met Feyenoord en AZ nog twee sterke tegenstanders op het menu.