’Middelpunt Messi’ gidst Barcelona langs Huesca en voert druk op Atletico op

De maandagavondwedstrijd in Camp Nou stond in het teken van het record van Lionel Messi. De captain speelde tegen Huesca zijn 767e officiële wedstrijd voor Barcelona en kwam daarmee op gelijke hoogte met Xavi. Komend weekend tijdens het bezoek aan Real Sociedad kan Messi alleen recordhouder worden.

Messi gaf zijn optreden kleur met een fantastische openingstreffer. Na een klein kwartier draaide de Argentijn weg bij Jorge Pulido en krulde de bal prachtig via de onderkant van de lat binnen. Twintig minuten later liet Antoine Griezmann zien niet onder te willen doen voor zijn ploeggenoot. De Fransman werd aangespeeld in de as, dribbelde op en haalde eveneens verwoestend uit.

Via Pablo Maffeo kreeg Huesca tussendoor een goede kans op de gelijkmaker, maar doelman Marc-André ter Stegen lag goed in de weg. Dat deed de Duitser op slag van rust opnieuw, maar tot verbazing van alles en iedereen kreeg Huesca een strafschop toegewezen omdat Ter Stegen een overtreding op Rafa Mir zou hebben gemaakt. Omdat ook de videoscheidsrechter niet ingreep, mocht Rafa Mir vanaf de stip de 2-1 maken.

Een kleine tien minuten na rust kopte Oscar Mingueza uit een kort genomen hoekschop de 3-1 binnen en was de buit binnen voor Frenkie de Jong en zijn ploeggenoten. De Jong was in de eerste helft dicht bij de derde Barça-treffer, maar gleed een voorzet van Jordi Alba op de lat.

Messi zelf zorgde voor het slotakkoord door de bal op aangeven van Trincao in de slotminuut nog een keer in de verre hoek te schieten.

Bekijk hier de uitslagen en stand in La Liga