WK van uitersten

De Nederlandse achtervolgingsploeg, met Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker geeft de WK afstanden met een wereldrecord nog wat extra cachet. Ⓒ ANP

SALT LAKE CITY - Met zeven gouden plakken boerde Nederland uiteindelijk toch nog prima op de WK afstanden, die niet in een ronkend recordfestival uitmondden. In totaal werd er zes keer een mondiale toptijd verbeterd. Wat gebeurde er nog meer in de kantlijn van het strijdgewoel op het ijs?