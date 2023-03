Roglic presenteert zich ’ongepast’ bij terugkeer: ’Hebben jullie iets om over te schrijven’

Het vorige wielerjaar was niet het beste voor Roglic. Na z’n val in de Ronde van Spanje ging het bergafwaarts met z’n schouder, waardoor hij het gewricht deze winter moest laten opereren. De revalidatie daarvan duurde langer dan verwacht en daarom zou de Sloveen enkel de Ronde van Catalonië rijden ter voorbereiding van de Giro, zijn grote doel dit jaar. Last minute schreef Jumbo-Visma hem toch in voor de Tirreno-Adriatico.

Ongepland zou je denken, want zijn scheermes heeft Roglic duidelijk niet ingepakt. „Ik wacht nog even”, grapte de Sloveen op de vraag wanneer zijn dons eraf gaat. „Het geeft jullie iets om over te schrijven en praten.” Ongeschoren benen in een profpeloton zijn not done. Het beenhaar van Roglic was de voorbije dagen dan ook onderwerp van gesprek.

De ongeschoren benen van Primoz Roglic. Ⓒ ANP/HH

Het zal de Sloveen een worst wezen dat er nog wat haar op z’n benen staat, Roglic is vooral blij weer te koersen. „Het liep goed op training, ik lig een beetje voor op schema en daarom ben ik hier van start gegaan. Het is altijd goed om competitieritme op te doen. De vorm is ook goed genoeg om competitief te zijn.”

„De revalidatie vroeg wel wat tijd, maar alles gaat de goede kant uit en ik ben blij dat ik hier kan koersen”, ging hij verder. „Het was een last minute beslissing, maar het voelt goed om terug te zijn en te koersen met de jongens. Je kan wel hele dagen trainen, maar je hebt ook dat laatste tikkeltje nodig: koersen om beter te worden door te rijden tegen de beste en snelste renners. Zo word je sterker. Ik voel me goed, maar de zware dagen komen er nog aan in deze koers. We zullen zien.” (Bron: Het Nieuwsblad)