Maurice Steijn na blamage in ArenA: ’Ik heb eigenlijk niets positiefs gezien’

De Johan Cruijff ArenA zat vol met 53.759 toeschouwers. Die fans hadden er zin in na de zege van 4-1 van vorige week in Bulgarije. Maar uiteindelijk schoot Ajax geen enkele keer gevaarlijk op doel en ging de ploeg van trainer Steijn met een fluitconcert naar de kleedkamer. „Daar heb ik alle begrip voor”, zei Steijn over het fluitconcert. „Ik vind dat ze ons nog lang hebben gesteund.”

„Het verschil met vorige week was heel groot”, zei Steijn. „Ik heb daar geen verklaring voor. Was het gemakzucht vanwege die ruime zege van vorige week? We wisselden niet snel van kant. Het was voorspelbaar, slordig en traag. Kudus maakte er vorige week drie en is nu verkocht. En Berghuis was de afgelopen dagen ziek. Maar dan mag het verschil niet zo groot zijn.”

Steijn kon nog geen beroep doen op zijn aanwinsten Chuba Akpom, Josip Sutalo, Gastón Ávila en Georges Mikautadze. Ávila wacht nog op zijn werkvergunning. De Argentijn start zondag tegen Fortuna Sittard als hij zijn werkvergunning op zak heeft. „Hetzelfde geldt voor Sutalo. Deze ploeg kan wel wat impulsen gebruiken”, zei Steijn.