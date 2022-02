Pep Guardiola na avondje uit ’dronken’ Jack Grealish: ’Boete omdat ik niet uitgenodigd was’

Voetbal

Ontketend Ajax speelt met Vitesse en blijft op koers voor drie prijzen

Na een aantal zeer roerige dagen, waarin het in Amsterdam geen moment over voetbal ging, moest Ajax woensdagavond de knop omzetten teneinde een plek in de halve finale van het bekertoernooi te bemachtigen. Erik ten Hag had het er in aanloop naar het duel met Vitesse niet makkelijk mee gehad, zo gaf ...