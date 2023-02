Premium Het beste van De Telegraaf

’We hebben het geloof dat we ook De Graafschap kunnen verslaan’ Leeroy Echteld hoopt na RKC en Cambuur op nieuwe stunt in bekertoernooi met De Treffers

Door Mike Verweij

Trainer Leeroy Echteld wil nogmaals stunten in de KNVB-beker met Katwijk. Ⓒ PRO SHOTS

GROESBEEK - De Graafschap is gewaarschuwd. De Superboeren krijgen dinsdagavond in de achtste finale van de TOTO KNVB-beker het elftal van Leeroy Echteld (54) op bezoek. De treffers schakelde eerder in het toernooi RKC Waalwijk (2-0) en SC Cambuur (1-0) uit, waardoor de keuze van de gerenommeerde Groesbeekse amateurclub voor de Amsterdamse oefenmeester tot dusver een voltreffer is. „We hebben het geloof dat we ook De Graafschap kunnen verslaan”, klinkt Echteld optimistisch.