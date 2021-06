Video: Doelman maakt twee blunders in twee seconden

Bij een op het oog zachte terugspeelbal gaat Josue Duverger, nota bene geboren in Canada, eerst in de fout met zijn controle. Hij lijkt de scheve situatie nog te kunnen herstellen, maar als de 21-jarige keeper de bal wil wegtrappen, maait hij volledig langs het speeltuig, dat vervolgens tergend langzaam over de doellijn rolt.

Troost voor Duverger is dat het waarschijnlijk weinig uitmaakte voor het eindresultaat. Canada had in Haïti al met 0-1 gewonnen en maakte er in eigen huis uiteindelijk 3-0 van. De Nederlandse-Canadees Frank Sturing van NEC zat de hele wedstrijd op de bank.