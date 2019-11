Oranje op EK ook tegen Oostenrijk

Eerder was al duidelijk dat de formatie van bondscoach Ronald Koeman de degens kruist met Oekraïne in Groep C. Oranje speelt het eerste duel op het EK op 14 juni ook tegen de ploeg van Andrei Shevchenko, vier dagen later is in Amsterdam Oostenrijk de tegenstander.

Wie de derde tegenstander is, wordt pas in maart 2020 duidelijk. Als Roemenië de play-offs van de Nations League wint, maakt dat land de groep van Oranje compleet. Lukt dat de Roemenen niet, dan wordt Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië of Wit-Rusland de derde opponent van Oranje.

Nederland speelt alle groepsduels in de Johan Cruijff ArenA.