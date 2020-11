Ajax wil snel duidelijkheid over positieve testen: ’Dit is opmerkelijk’

„Ik ben geen dokter of viroloog”, zei algemeen directeur Edwin van der Sar vlak voor de aftrap van het duel met Midtjylland in de Champions League. „Maar dit is opmerkelijk.”

’Geen Eredivisie’

„Dit is geen wedstrijd in de Eredivisie”, zei Van der Sar. „We hebben alles in het werk gesteld om de bewuste spelers alsnog speelgerechtigd te krijgen. Dat is aardig gelukt, al was de voorbereiding verre van ideaal. Je gaat je nu ook afvragen waarom Antony niet tegen Liverpool mocht voetballen, maar drie dagen later wel tegen VVV.”

Bekijk ook: Ajax op volle sterkte tegen Midtjylland

Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Zakaria Labayd en Maarten Stekelenburg testten maandag stuk voor stuk positief op corona, vermoedelijk vanwege achtergebleven restjes van het virus waarmee ze in een eerder stadium besmet waren. Tadic, Onana en Gravenberch meldden zich maandagavond alsnog bij hun ploeggenoten in Herning, in afwachting van toestemming om toch te mogen spelen. Uit een hertest bleek dat ze wel negatief waren.

Klaassen en Stekelenburg arriveerden dinsdag pas een paar uur voor de wedstrijd in Denemarken. Ze hadden geen tijd meer om naar het spelershotel te gaan en reisden direct naar het stadion. Trainer Erik ten Hag besloot Klaassen buiten zijn basisformatie te houden.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Champions League